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Два мальдивских облачка: Пелагея с дочкой нарядились в одинаковые воздушные платья

Мама с дочкой часто выгуливают образы в одном стиле.

Два мальдивских облачка: Пелагея с дочкой нарядились в одинаковые воздушные платья
Пелагея. Фото: Global look press

34-летняя певица Пелагея в настоящие дни наслаждается беззаботными летними деньками на одном из Мальдивских островов. Вместе с четырехлетней дочкой Таисией от хоккеиста Телегина звезда накануне посетила SPA, о чем рассказала в микроблоге. После похода в салон мама с дочкой прогулялись по острову, позируя на фоне невероятных пейзажей.

Для фотопрогулки Пелагея с наследницей облачились в одинаковые наряды. Певица выбрала топ и юбку, а малышка – платьице, оба аутфита выполнены из воздушной нежно-голубой ткани и украшены различными рюшами.

Пелагея с дочкой
Пелагея с дочкой. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Кстати, обожает фэмили-лук и другая знаменитая мама – модель Анастасия Костенко. Жена Дмитрия Тарасова часто наряжает двух дочек от футболиста в одном стиле, облачаясь в те же наряды сама.

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