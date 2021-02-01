Два мальдивских облачка: Пелагея с дочкой нарядились в одинаковые воздушные платья

34-летняя певица Пелагея в настоящие дни наслаждается беззаботными летними деньками на одном из Мальдивских островов. Вместе с четырехлетней дочкой Таисией от хоккеиста Телегина звезда накануне посетила SPA, о чем рассказала в микроблоге. После похода в салон мама с дочкой прогулялись по острову, позируя на фоне невероятных пейзажей.

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Для фотопрогулки Пелагея с наследницей облачились в одинаковые наряды. Певица выбрала топ и юбку, а малышка – платьице, оба аутфита выполнены из воздушной нежно-голубой ткани и украшены различными рюшами.

Кстати, обожает фэмили-лук и другая знаменитая мама – модель Анастасия Костенко. Жена Дмитрия Тарасова часто наряжает двух дочек от футболиста в одном стиле, облачаясь в те же наряды сама.

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