Папины объятия: Плющенко показал трогательное общение с малышом Арсением

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская счастливы в браке более 10 лет. За это время у пары появилось двое совместных детей – восьмилетний Саша и 5-месячный Арсений. Мама с папой души не чают в детях, и часто показывают их у себя в микроблогах.

Младший наследник звезд Арсений, кажется, растет не по дням, а по часам. Как сильно он подрос, показал отец у себя в Instagram. Плющенко-старший держит кроху на руках и трогательно его прижимает к себе. Рядом домашний питомец, который тоже обожает малыша, облизывает его ручки и шею.

«Фифа целует тебя, да? Ай ты!», — трогательно обратился к сыну папа. И нежно поцеловал его в сладкую щеку.

К слову, малыш Арсений обоих родителей сделал многодетными – у Яны и Евгения есть старшие сыновья от предыдущих браков.

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