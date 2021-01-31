«Ни на что не претендую»: Анастасия Решетова высказалась о своей новой песне

Модель и молодая мама Анастасия Решетова расширяет горизонты. Брюнетке очевидно мало славы экс-избранницы Тимати, она решила попробовать себя в роли певицы. С песней, которую для нее написала Назима, Анастасия Решетова выступила на вечеринке в честь своего 25-летия. Гости праздника с восторгом отреагировали на первый певческий опыт модели.

В Instagram звезда рассказала, что песня стала подарком Назимы на ее юбилей. И она им очень дорожит, поскольку получила незабываемые эмоции.

«Вчера, в этот магический вечер, я исполнила свою первую песню, в процесс создания которой я вложила душу, и была в нем с самого нуля — от первого слова до последних штрихов на сведении», — поделилась Анастасия Решетова.

Публикацию она сопроводила видео. На одном из них запечатлено ее выступление, на другом – процесс создания композиции. Модель сразу же оговорилась, что это было что-то вроде домашнего выступления, никаких амбиций в связи с появлением песни у нее нет.

«Я не планирую начинать карьеру певицы и ни на что не претендую», — сделала акцент Анастасия Решетова.

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