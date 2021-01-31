«Классный день»: Юлия Барановская в шубке оттенка топленого молока сходила с детьми на каток

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей и каким-то чудесным образом совмещает это с карьерой успешной телеведущей. Звезда много времени посвящает общению с сыновьями и дочкой. Так, в это воскресенье Юлия Барановская вместе с Артемом, Яной и Арсением побывала на катке в парке имени Горького. На память об активном выходном дружное семейство сделало фото, которым Юлия поделилась с подписчиками Instagram.

«Классный день, на улице легкий мороз и снежок, но все равно тепло, потому что весь день с детьми и любимыми друзьями. А вечером все вместе три часа катались на коньках, было суперклассно», — рассказала Юлия Барановская.

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На снимке она позирует в укороченной шубке оттенка топленого молока, которая невероятно ей идет. Младшие дети телезвезды выбрали для похода на каток яркую одежду.

Восьмилетний Арсений облачился в куртку лимонного цвета, а тринадцатилетняя Яна предпочла пуховик оттенка томатного сока. Их старший брат, пятнадцатилетний Артем выбрал пуховик темно-синего цвета.

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