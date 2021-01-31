«Давидик, иди к маме»: Оксана Самойлова приклеивает уши годовалому сыну

Младшему сыну модели и блогера Оксаны Самойловой и ее мужа, рэпера Джигана Давиду в феврале исполнится годик. Звездная мама искренне хочет, чтобы у ее маленького наследника, которого она считает очень красивым ребенком, не было никаких изъянов.

Сейчас Оксана Самойлова пытается обуздать, как ей кажется, не в меру торчащие уши Давида. Молодая мама приклеивает их с помощью специального корректора. Как она это делает, Оксана Самойлова показала в сторис Instagram.

«Давидик, иди к маме. Приклеим уши на место», — говорит за кадром модель.

Приклеив одно ушко, Оксана Самойлова просит сына показать, как это выглядит. Малышу не очень нравится, что мама пристает к нему с некими манипуляциями с самого утра.

Он недовольно морщит лобик, часто моргает глазками в знак сопротивления. Предваряя расспросы подписчиков, а не исключено, что и обвинения в жестоком обращении с мальчиком, Оксана Самойлова делает акцент на том, что у нее нет цели причинить ребенку зло.

«Если что, это корректор лопоухости детский. Абсолютно безопасный», — уточнила звездная мама.

Смотрите также