«Новое руководство не оставило меня без работы»: Станислав Дужников высказался о ролях в МХТ

Актер против того, чтобы его ассоциировали исключительно с сериалами.

Звезда многосерийного фильма «Ивановы-Ивановы» Станислав Дужников рассказал сайту Teleprogramma.pro о своей занятости в театре после того, как в МХТ пришел новый худрук.

Существует стереотип, что театральные режиссеры стараются поменьше задействовать в спектаклях актеров, которые много снимаются в сериалах, мол, от них не стоит ждать чего-то сверхъестественного.

Станислав Дужников считает, что неправильно полагать, что в сериалах актеры играют хуже, чем на сцене.

«Если артист безболезненно может совмещать съемки и спектакли, почему нет?» — отметил Станислав Дужников в беседе с Teleprogramma.pro.

Что касается артиста, то на его занятости в театре востребованность в сериалах никак не отражается. Дужникову по-прежнему дают много играть на сцене. По признанию актера, он совершенно не в обиде.

«Говорить, что я недоволен? Нет, это моя профессия, новое руководство не оставило меня без работы. В этом году запущено множество проектов. Не верьте слухам, ходите на спектакли и будете иметь свое мнение», — призвал Станислав Дужников поклонников в разговоре с Teleprogramma.pro.

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