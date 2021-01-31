«Кисуля-красотуля»: дочь Филиппа Киркорова облачилась для прогулки в серебристый пуховик и вязаную шапочку

У короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова подрастают двое детей – дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Певец обожает наследников и делает все для того, чтобы они росли счастливыми.

Дети поп-короля и сами уже вполне могут считаться звездами. У сына и дочери Филиппа Киркорова немало поклонников, которые следят за жизнью звездных ребят в Instagram и с нетерпением ждут их новых фото.

В это воскресенье Алла-Виктория порадовала подписчиков, разместив снимок, сделанный во время зимней прогулки. Девочка запечатлелась сидя на красной ледянке.

«Прогноз погоды на сегодня: обещают ветер со стороны удачи, и снег в виде счастья! Ваш метеоролог, киса Алла-Виктория», — гласит надпись под фото.

Для зимней прогулки наследница звездного отца облачилась в белую шапочку с «ушками» и пуховик серебристого цвета с отделанным мехом капюшоном. Поклонники признались, что Алла-Виктория каждый раз все больше и больше очаровывает их своею красотой.

«Прикольная шапочка», «Лапусяндра наша», «Викуля, желаю тебе солнечного дня», «Какая хорошенькая», «Кисуля-красотуля», — высказываются в Сети.

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