«В каждом эфире что-то происходит»: Дарья Палей уговорила Даву почистить карму после травмы руки

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян принимает участие в двенадцатом сезоне шоу телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами». Неделю назад во время репетиции Дава повредил руку. Молодой человек экстренно обратился в клинику.
«Были дикие боли. Врачи запретили две недели двигать рукой», — поделился Давид Манукян.
Но уже через несколько часов он блистал на паркете со своей партнершей Дарьей Палей. Рука Давы была зафиксирована тугой повязкой.
В это воскресенье пара повторила свой подвиг. Но сначала Дарья уговорила Давида пройти обряд очищения кармы. Девушка уверена, что руку он повредил неспроста.
Из-за расставания с Ольгой Бузовой на Давида Манукяна обрушился поток негативных эмоций, которые не могли не сказаться на его состоянии.
«Я не хочу во все это верить, но у нас в каждом эфире что-то происходит, — сказала танцовщица Давиду. — Поэтому сегодня мы с тобой почистим нашу карму».
Вместе с ведущим медитации Дамиров пара пела мантры и сделала пару асан и только после этого вышла на паркет шоу «Танцы со звездами».
Дарья и Давид блестяще исполнили танец в индийской манере, получив высокие оценки жюри.