«В каждом эфире что-то происходит»: Дарья Палей уговорила Даву почистить карму после травмы руки

Партнерша экс-избранника Ольги Бузовой по шоу «Танцы со звездами» уверена, что вокруг него скопилось много негативной энергии.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян принимает участие в двенадцатом сезоне шоу телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами». Неделю назад во время репетиции Дава повредил руку. Молодой человек экстренно обратился в клинику.

«Были дикие боли. Врачи запретили две недели двигать рукой», — поделился Давид Манукян.

Но уже через несколько часов он блистал на паркете со своей партнершей Дарьей Палей. Рука Давы была зафиксирована тугой повязкой.

В это воскресенье пара повторила свой подвиг. Но сначала Дарья уговорила Давида пройти обряд очищения кармы. Девушка уверена, что руку он повредил неспроста.

Из-за расставания с Ольгой Бузовой на Давида Манукяна обрушился поток негативных эмоций, которые не могли не сказаться на его состоянии.

«Я не хочу во все это верить, но у нас в каждом эфире что-то происходит, — сказала танцовщица Давиду. — Поэтому сегодня мы с тобой почистим нашу карму».

Вместе с ведущим медитации Дамиров пара пела мантры и сделала пару асан и только после этого вышла на паркет шоу «Танцы со звездами».

Дарья и Давид блестяще исполнили танец в индийской манере, получив высокие оценки жюри.

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