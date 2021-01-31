«Кошечка моя»: Кошкина поманила наливными ягодицами, взобравшись на судейскую вышку

Воскресенье для Яны Кошкиной стало весьма спортивным. Сначала она побывала на соревнованиях собак, где ее участвовала ее двоюродная сестра со своим питомцем. Затем приехала на теннисные корты, чтобы поддержать близкого человека. В своем Instagram актриса поделилась снимком, на котором позировала, взобравшись на судейскую вышку. Яна позировала в облегающих черных брюках, которые эффектно подчеркнули ее бедра.

«Сейчас всех посужу справедливо и моя Настасья выиграет! Кому еще чего отсудить надо — обращайтесь!» — подписала фото Кошкина.

Фанаты оценили и позу, и форму Яны.

«Кошечка моя! Украсила помещение! Шикарно акцентировала!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что новый год Яна Кошкина встретила в Дубае, куда ездила со своим отцом. Уже через несколько дней соведущая Павла Прилучного по программе «Короли фанеры» вернулась в Москву.

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