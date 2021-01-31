Утопает в розах: фанаты несут цветы на могилу Юлии Началовой в день сорокалетия покойной певицы

Близкие люди покойной певицы Юлии Началовой, ее семья, друзья и простые поклонники в этот день вновь скорбят о безвременно ушедшей из жизни вокалистке. 31 января исполнительнице хита «Герой не моего романа» могло бы исполниться сорок лет. Желая отдать дань памяти своему кумиру, почитатели таланта Юлии Началовой идут на Троекуровское кладбище, где похоронена певица. На могилу вокалистки они несут охапки роз, которые она так любила.

Подруга Юлии Началовой, актриса и модель Анна Горшкова тоже в этот день посетила захоронение. В Instagram она показала, как сейчас выглядит могила Юлии Началовой.

«С днем рождения, Юленька. Любим, помним, скорбим», — написала Анна Горшкова под фото.

Одной из первых на публикацию отозвалась актриса Елена Захарова, несколько лет назад потерявшая маленькую дочь.

«Светлая память», — написала она.

Грустные смайлики в комментариях оставила звезда театра и кино Олеся Судзиловская.

Напомним, что популярная певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от сепсиса, ей было всего 38 лет.

Смотрите также