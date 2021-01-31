Пока малыш сладко спит: Кети Топурия в розовом трико и дутой куртке прогулялась с коляской

Солистка группы A’Studio позировала в парке в тот момент, когда ее сынишка Адам мирно дремал на свежем воздухе.

Кети Топурия в январе во второй раз стала мамой. От предыдущих отношений у солистки группы A’Studio есть пятилетняя дочка Оливия. От нынешнего мужа бизнесмена Льва Деньгова она родила долгожданного сына Адама. Пара вместе с 2018 года. Однако супруги оформили брак только недавно, когда певица уже находилась на последних месяцах беременности.

Топурия то и дело делится свежими кадрами с малышом. Свой вечер артистка также провела с крохой. По словам певицы, они отправились на прогулку по парку. Пока Адам мирно дремал на свежем воздухе в своей коляске, его звездная мамочка позировала для памятного кадра. Кети утеплилась для морозной прогулки. Она примерила розовое трико на флисе, модный дутый пуховик и кроссовки на шнуровке.

«Наша долгожданная прогулка. А вы уже катались сегодня?!» — обратилась к поклонникам певица.

Свою беременность Кети Топурия рассекретила на съемках клипа «Се ля ви». На съемочной площадке она предстала в наряде, который подчеркивал ее округлившийся животик. До этого певица скрывала свое интересное положение от поклонников.

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