«С днем рождения, мама»: старшая дочь покойной Веры Глаголевой почтила ее память

Известная актриса и режиссер умерла в августе 2017 года от рака.

31 января этого года знаменитой актрисе и режиссеру Вере Глаголевой могло бы исполниться 65 лет. Накануне в Москве состоялся вечер памяти звезды, на котором побывала вся ее семья.

Старшая дочь Веры Витальевны, балерина Анна Нахапетова почтила память мамы, посвятив ей публикацию в Instagram. Молодая женщина дала понять, что очень тоскует по близкому человеку, который так рано ушел из жизни.

«После ухода мамы одна из поклонниц написала: «Бог не знал, как можно состарить Веру, поэтому забрал ее молодой». С днем рождения, мама», — написала Анна Нахапетова.

Балерина признавалась, что она и ее сестры невероятно тяжело переживали смерть мамы, ушедшей из жизни в августе 2017 года. От депрессии Анна спасалась работой. Дочь Веры Глаголевой была занята сразу в пяти спектаклях в театре ныне покойного Романа Виктюка, и это помогало ей, отвлекало от тяжелых мыслей.

«Исполняю главные роли. Когда мамы не стало, то они мне очень помогли, потому что только работа могла меня спасти в данной ситуации», — делилась Анна Нахапетова.

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