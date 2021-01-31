«Не передать, как скучаем по тебе»: дочь Ларисы Долиной поделилась редким фото ныне покойной Юлии Началовой

Дочь известной вокалистки Ларисы Долиной, 37-летняя Ангелина Миончинская почтила память своей подруги Юлии Началовой, которой 31 января этого года могло бы исполниться сорок лет. До этой даты певица не дожила. Она скончалась 16 марта 2019 года от сепсиса.

Ангелина Миончинская разместила в Instagram архивное фото, на котором позирует вместе с покойной Юлией Началовой. На снимке они запечатлены совсем юными девушками. Исполнительница хита «Герой не моего романа» в кадре улыбается своей неповторимой лучезарной улыбкой. Ангелина дала понять, что если бы Юлия была жива, сейчас предавалась бы веселью по поводу своей круглой даты.

«Никто так праздники не любил. С днем рождения, кисуля, не передать, как скучаем по тебе», — написала под фото дочь Ларисы Долиной.

Подписчики Ангелины Миончинской поблагодарили ее за память о Юлии Началовой и признались, что тоже скучают по умершей в молодом возрасте вокалистке.

«Прекрасная Юлия», «Тоже за ней очень скучаю. Слушаю песни», «Солнечная! Помним, любим», — высказываются в Сети.

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