«Каждую ситуацию принимаю близко к сердцу. Особенно, если касается моей любви»: Бузова о Манукяне

Как отметила певица, ей в последнее время очень тяжело.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала свое расставание с блогером Давидом Манукяном.

«Мне тяжело сейчас. Каждую ситуацию я принимаю близко к сердцу. Особенно, если это касается моей любви. Я еле стою на ногах. К примеру, рассадкой гостей на своем дне рождения я занималась часов шесть. В шоу-бизнесе все такие капризные. Туда не сяду. Сюда не сяду».

Ольга Бузова

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян были вместе полтора года. Буквально недавно они вернулись с Мальдив, где даже сыграли шуточную свадьбу. Казалось, у них все прекрасно в отношениях, но неожиданно они приняли решение расстаться.

При этом Ольга Бузова обвинила своего бойфренда во всех смертных грехах. К примеру, она заявила, что Давид Манукян ее регулярно избивал и изменял. Сам Дава пока хранит молчание и о Бузовой ничего не говорит.

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