Честное селфи: 35-летняя Боярская показала, как выглядит без макияжа и фильтров

В конце прошлого года Елизавета Боярская отметила свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет. В своем Instagram актриса решила показать, как выглядит без фильтров и макияжа, опубликовала честное селфи. Фанаты остались в восторге от натуральной красоты актрисы.

«Около минуты смотрел в ваши глаза, невероятно красивая! Очень красивая! Таких больше нет!» — писали пользователи Сети.

Напомним, на протяжении многих лет Елена Боярская состоит в браке с одним из самых красивых актеров современности Максимом Матвеевым. Пара воспитывает двух сыновей — Андрея и Гришу.

Недавно семья отдыхала в Сочи, а после и вовсе решила улететь в теплые края. Они провели отпуск на Мальдивах.

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