«То чеченец, то дагестанец, то конюх какой-то»: Борисова развеяла миф о мужчине Волочковой

Как известно, не так давно балерина решила расстаться с любимым человеком.

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что никакого любимого мужчины в жизни балерины Анастасии Волочковой на самом деле не существовало.

«А был ли мальчик? То чеченец, то дагестанец, то он у нее конюх какой-то. Полгода она рассказывала, что он с ней, кольцо и ошейник показывала. Я уверена, что там не было жениха. Ее уже давно воспринимают, как фрика все умные люди. К ней пришли на день рождения такие же фрики. На манеже все те же. Давайте будем откровенны. Маловероятно, что у нее будет в будущем возлюбленный. Она завралась».

Дана Борисова

А вот актер Никита Джигурда придерживается совсем другого мнения. Он думает, что Волочкова обязательно еще встретит своего принца. «Она еще у нас можно сказать девочка. У нее впереди 15-20 лет до климакса», — заметил Джигурда.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным, которого она скрывала от публики. Сейчас балерина одинока и готова строить новые отношения.

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