У него длинные ресницы и прекрасная физическая форма: Лолита Милявская скрывает шестого мужа

Певица Лолита Милявская уже несколько месяцев упорно скрывает от широкой публики своего шестого мужа. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Интересно, что звезда не носит обручального кольца. О муже звезды крайне мало информации. Те, кто его видел отмечают, что у него длинные ресницы и прекрасная физическая форма.

«Он у меня непубличный человек. Пока мы с ним не готовы выходить к камерам и журналистам», — кратко заявила о супруге звезда.

Напомним, что полтора года назад Лолита со скандалом рассталась со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Она уличила мужчину, который значительно моложе ее, в изменах. Причем из-за пандемии суд долгое время не мог развести Лолиту. Точка в этой скандальной истории была поставлена только летом прошлого года. Сейчас Дмитрий Иванов счастлив со своей новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.

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