«Сохранять оболочку»: 54-летняя Литвинова предстала на редком кадре без макияжа

В начале года Ренате Литвиновой исполнилось 54 года. На всех снимках и видеороликах режиссер и актриса выглядит довольно молодо, чем вызывает восхищение у фанатов. Теперь же знаменитая блондинка решила показать, как выглядит без макияжа. В своем Instagram она поделилась честным селфи без прикрас.

«Часть профессии — как-то сохранять оболочку — это тоже работа», — подписала фото Литвинова.

«Неземная! Очень хорошая оболочка! Невероятная, как вам это удается?!» — писали пользователи Сети.

Напомним, 6 февраля в широкий прокат выйдет картина Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Главные роли в ней исполнили сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и другие звезды.

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