Не прислала даже гвоздик: Алла Пугачева проигнорировала похороны своего звездного стилиста

Александр Шевчук ушел из жизни в возрасте 54 лет при крайне странных обстоятельствах.

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева не удосужилась прислать даже гвоздик на похороны своего звездного стилиста Александра Шевчука. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Почему Примадонна так поступила, никто в шоу-бизнесе понять пока не может. Она всегда дружила с Шевчуком.

А вот другие звезды эстрады на траурную церемонию пришли. В частности, на похоронах появился музыкант Александр Буйнов. «Умер человек и мастер. Меня с ним связывала только рабочая обстановка. Сейчас пришел народ, который отдает дань мастеру», — сказал он.

«Он был мегаталантливый. Он делал женщин красивыми. В это невозможно было поверить», — заметила певица и телеведущая Ольга Орлова.

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«Звезды не были благодарны Саше. Он не был никогда хапугой. Многим артистам помогал бесплатно. Делал скидки», — сказал музыкант Прохор Шаляпин.

Напомним, что Шевчук умер при странных обстоятельствах. По одной из версий, у него открылось кровотечение, а затем случился разрыв внутренних органов. В этой темной истории разбираются стражи правопорядка.

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