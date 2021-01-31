Ходит на ЛФК и делает упражнения: Алиса Фрейндлих готовится к выписке из больницы

Актриса Алиса Фрейндлих с каждым днем чувствует себя все лучше и в недалеком будущем, скорее всего, будет выписана из больницы. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказали представители пресс-службы клиники, где лежит звезда.

«У нее состояние средней тяжести с положительной динамикой. Она вообще не была на ИВЛ. Ходила только с кислородной маской. Сейчас она ходит на ЛФК и делает упражнения. Будет лежать у нас до тех пор, пока не придет в приличное состояние. Ее дочь и внучку выписали». Представитель больницы

Желает выздоровления подруге и актриса Светлана Немоляева. «У нее было очень тяжелое состояние, а за мной сыночек следит. Оберегает меня. Я все время в маске хожу. Стараюсь быть аккуратнее. Прививку пока не ставила, но хочу в будущем сделать. Я Алису Бруновну сильно люблю и верю, что она вылечится», — заявила Немоляева.

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Напомним, что Алиса Фрейндлих оказалась в больнице еще в декабре прошлого года. Причем вместе с ней в клинику с коронавирусом угодила дочка и внучка.

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