«Искал его по моргам»: друг семьи Василия Ланового высказался о смерти младшего сына актера

Друг семьи покойного актера Василия Ланового в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как уходил из жизни его младший сын Сергей. Он, напомним, умер в 2013 году. Тогда актер почернел от горя.

«Был случай, когда он мне звонил ночью и говорил: «Сергунька пропал». Лановой тогда искал его по моргам. Наркота расшатывала. Он собственного от этого и умер». Друг семьи Василия Ланового

Как отметил друг семьи, Василий Лановой и его жена актриса Ирина Купченко пытались спасти сына, но ничего не смогли сделать. Мужчина продолжал употреблять наркотики. Лановой, кстати, когда его наследник ушел из жизни был на гастролях. Он потом долго не мог прийти в себя. Переживала и Купченко, но она всегда отмечала, что женщины более устойчивы в такие тяжелые моменты жизни.

больше по теме Василий Лановой так и не смог до конца оправиться от загадочной смерти младшего сына в 37 лет Официальной версией ухода из жизни Сергея считается сердечная недостаточность.

Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал ранее перенесенный коронавирус. До конца актер так и не оправился.

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