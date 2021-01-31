«Стараюсь следить за здоровьем»: Елена Яковлева рассказала о ближайших планах

В начале марта актриса Елена Яковлева будет отмечать свой день рождения. Ей исполнится 60 лет. Но начало весны она ждет не по этому. Больше всего блондинке хочется уже начать заниматься рассадой цветов. Остальные увлечения, такие как верховая езда и вождение автомобиля ушли у нее на второй план. Об этом Елена рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

«Если говорить об увлечениях, то я жду весны, чтобы повозиться на грядках, — буду сажать цветы», — сказала Яковлева.

Кроме того, Елена отметила, что заниматься спортом и бегать по врачам ей некогда.

«Стараюсь следить за здоровьем, пью свежевыжатые соки, витамины», — отметила Яковлева.

Смотрите также: