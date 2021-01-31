Вечеринка по-турецки: Халит Эргенч с красавицей-женой поужинал вместе с Хатидже Шендиль и ее мужем

Актриса из сериала «Любовь против судьбы» замужем за Бураком Сайашаром, который вместе с возлюбленным Бергюзар Корель снимался в «Великолепном веке».

Еще шесть лет назад в 2015 году Хатидже Шендиль вышла замуж за звезду сериала «Великолепный век». Напомним, что Бурак Сайашар сыграл роль лекаря Педро, в которого была тайно влюблена дочь султана Сулеймана — Михримах султан. Ее сыграла Пелин Карахан, а падишаха — Халит Эргенч. Бурак отметился лишь в нескольких сериях, после чего продюсеры вывели его персонажа из сериала. Примечательно, что на свадьбе Шендиль и ее жениха присутствовали как актеры из ленты «Любовь против судьбы», так и звезды «Великолепного века».

Кроме того, Хатидже близко дружит с Бергюзар Корель. Возлюбленная Халита Эргенча то и дело появляется на снимках с Шендиль. В своем Instagram актриса поделилась памятным фото с вечеринки по-турецки. Она повидалась с друзьями в домашней обстановке за большим столом. Халит Эргенч пришел на ужин вместе с красавицей-женой. Все мило улыбались на камеру, давая понять, что приятно приводят время в дружкой компании.

Напомним, что у Хатидже Шендиль и Бурака Сайашара есть трехлетний сын Джан. Пара познакомилась на съемках сериала «Семья Карада».

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