«Очень красиво и сексуально!»: Маша Малиновская в кремовом наряде блеснула «ложбинкой греха»

Недавно Маше Малиновской исполнилось 40 лет. По этому случаю она устроила грандиозную вечеринку в одном из ресторанов Москвы, куда пригласила многих звезд российского шоу-бизнеса. А в целом к этой дате подготовилась заранее. Накануне блондинка заморозила свои яйцеклетки. Хотя у нее есть сын Мирон, которому девять лет, телеведущая все же решила, что хочет испытать радость материнства еще раз.

В своем Instagram Маша поделилась с фанатами свежим фото. Она позировала в кремовом наряде из атласа, который эффектно подчеркнул все прелести ее фигуры. А вырез в зоне декольте раззадорил подписчиков откровенностью.

«Прекрасная фигура, отличный макияж! Вы расцвели и засияли! Очень красиво и сексуально!» — писали пользователи Сети.

Смотрите также: