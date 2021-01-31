Вкусная сельдь пряного посола от Высоцкой: готовить ее просто, а со стола уходит моментально

Юлия Высоцкая на своем YouTube-шоу «Сладкое-соленое» поделилась своим рецептом сельди пряного посола. Звезда считает, что она особенно вкусна с пикантным горчичным соусом.

Ингредиенты: селедка, немного свежего укропа, пара столовых ложек нерафинированного подсолнечного масла, полторы столовые ложки баварской горчицы, столовая ложка яблочного уксуса, щепотка перца. На маринад: полторы столовые ложки сахара, 2 лавровых листа, 4 можжевеловые ягоды, щепотка семени кориандра, 3 горошины душистого перца, половинка чайной ложки горошком, 2 столовые ложки соли морской.

Приготовим маринад: в небольшой кастрюльке вскипятим литр воды, добавим лавровый лист, можжевельник, кориандр, два вида перца, соль, сахар. Кипятим пять минут, потом снимаем с плиты и остужаем.

Рыбу промываем, просушиваем, помещаем в глубокую посуду и заливаем маринадом, сверху помещаем гнет и ставим в холодильник примерно на сутки.

Готовую селедку разделяем на филе, удаляем кожицу и косточки, затем нарезаем на кусочки.

Делаем соус: укроп мелко рубим, перемешиваем с горчицей, подсолнечным маслом, уксусом и перцем.

Кусочки сельди приправляем соусом и подаем к столу! Высоцкая утверждает, что такая закуска моментально исчезает со стола!

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