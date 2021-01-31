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«Островитяне в осадке»: Нюша в мини-бикини красиво подвигала лилейными ягодицами на Мальдивах

Звезда отдыхает на курорте с мужем и дочкой.

«Островитяне в осадке»: Нюша в мини-бикини красиво подвигала лилейными ягодицами на Мальдивах
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша отправилась отдыхать на Мальдивы в компании мужа Игоря Сивова, дочки Симбы и сына супруга от первого брака Мирона. Певица за короткое время успела примерить несколько знойных купальников. Она порадовала своих почитателей в Сети кадрами в леопардовом и красном наряде. Теперь настала очередь до белого мини-бикини с лифом-бандо.

Девушка настолько счастлива в жарких странах, что не удержалась и выплеснула свои эмоции в виде танца. Красиво позируя перед камерой, она подвигала бедрами в такт музыке прямо в теплом океане. Стоит ли говорить, что поклонники пришли в восторг от этого зрелища!

«Островитяне в осадке», «Секси девочка», «Отпадная фигура», «Роскошная женщина», «Просто идеальные формы!», «Нюша, ты лучшая!»  — прокомментировали обнародованное в Сети видео пользователи.

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