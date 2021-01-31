«Горячая девочка»: Клава Кока обнажила «ложбинку греха» в неожиданном вырезе на одежде

Звезда показала свою грудь во всей красе на одном из корпоративов.

Клава Кока с некоторых пор перестала скрывать имя своего молодого человека. Им оказался Дима Гордей, популярный блогер. С ним певица недавно отметилась в отпуске, проведя его в Голливуде и на Канарах. Здесь молодые люди занимались серфингом, катались на электросамокатах и арендованных авто вдоль побережья и просто загорали.

«Буду скучать. Но по вам я соскучилась сильнее… Заряжена на 10000%, чтобы радовать вас», — обратилась певица к своим поклонникам в личном блоге.

Буквально с самолета девушка отправилась в Москве на сцену, отработав в полной мере два корпоратива подряд. При этом наряды красотки были один эротичнее другого. На одном она предстала в дерзком костюме с вырезом в зоне декольте, которую французы романтично называют «ложбинкой греха». Взору зрителей открылся лиф оттенка индиго Коки.

На другом празднике Клава вышла к поклонникам в мини-юбке в полоску с корсетным поясом, подчеркнув стройную талию и ноги.

«Горячая девочка», «Ого-го, какая эффектная!», «Красивые ножки», «Невероятная!», «Клава, полегче!» — прокомментировали образы артистки пользователи Сети.

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