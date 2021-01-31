Сзади – латте, спереди – лавандовый: Орбакайте предстала в свете с дочкой в двухцветном костюме-балахоне

Настя Лайк (Настя Радзинская) отметила семилетие. Девочка известна широкой публике тем, что дружит с многочисленными российскими звездами, а также своими милыми влогами, которые приносят ей отличный доход. По данным Forbes, она зарабатывает на YouTube в год около 18 млн долларов.

На вечеринке, организованной в честь ее дня рождения, побывала Кристина Орбакайте с дочерью Клавой Земцовой. Внучка Аллы Пугачевой пришла к подруге в небесном комбинезоне с шортами, поверх которого она набросила джинсовую куртку. Дочь Примадонны примерила двухцветный костюм-балахон брючной группы. Спереди он был лавандовым, а сзади оттенка латте.

Отметим, что вечеринка состоялась в Майами, сюда юная блогерша переехала из Краснодара. Также в США живет и Кристина Орбакайте со своей семьей. Звезда в свое время перебралась за границу ради мужа Михаила Земцова, который ведет здесь бизнес.

Смотрите также