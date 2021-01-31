«А где Niletto?»: Клава Кока в белых лосинах Louis Vuitton устроила в Голливуде танцы под собственный хит

Звезда сообщила, что ее дуэтная песня «Краш» с Даней Прытковым вскоре достигнет цифры в 150 млн просмотров на YouTube.

Клава Кока в сопровождении своего бойфренда блогера Димы Гордея отдохнула на Гавайях. Пара также отметилась в Голливуде. Судя по всему, дела у девушки идут более, чем успешно. Летом она записала несколько хитов, включая дуэт с артистом Даней Прытковым, которого чаще называют по названию его группы – Niletto.

В клипе на песню «Краш» они так убедительно сыграли влюбленную пару, что некоторые зрители были уверенны – именно он завоевал сердце 24-летней блондинки. А когда увидели ее на фото из США в сопровождении Димы, кое-кто немало удивился.

На одном из видео, обнародованных в Instagram, Клава устроила танцы прямо во время катания на самокате под песню «Краш». Звезда примерила белые лосины Louis Vuitton с худи мышиного цвета и мандариновой шапочкой. Она сообщила, что ее хит с Даней Прытковым вскоре достигнет цифры в 150 млн просмотров на YouTube-канале.

«А где Niletto?», «Почему без Дани?», «Даня с тобой?» — отреагировали на этот пост фолловеры.

Напомним, недавно девушка подарила своему папе на день рождения новенький японский автомобиль. Артистка выросла в простой многодетной семье и очень привязана к своим близким.

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