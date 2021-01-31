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«Самые красивые дети — спящие»: Подольская показала, как выгуливает младшего сына в старой коляске

Певица не считает зазорным использовать повторно вещи старшего ребенка.

«Самые красивые дети — спящие»: Подольская показала, как выгуливает младшего сына в старой коляске
Наталья Подольская. Фото: Global look press

38-летняя Наталья Подольская 22 октября 2020-го года стала мамой второй раз. Звезда подарила своему мужу Владимиру Преснякову наследника Ивана. У пары уже есть 5-летний сын Артемий.

Как оказалось, звезда не чурается использовать вещи своего старшего ребенка в воспитании младшего. К примеру, она сберегла коляску мальчика и теперь вывозит малыша в ней на прогулку. Мало того – в ней же вырос и крестник рыжеволосой певицы.

К слову, как и многие современны мамы, артистка далеко не всегда гуляет по улицам, когда ее крохе нужно подышать свежим воздухом. Иногда она просто выставляет коляску с ребенком не террасу дома во время его сна.

«Самые красивые дети – спящие», — написала Наталья в Instagram.

«Самые красивые дети - спящие»: Подольская показала, как выгуливает младшего сына
«Самые красивые дети — спящие»: Подольская показала, как выгуливает младшего сына. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

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