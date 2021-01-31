Вечеринка в Майами: внучка Пугачевой в небесном комбинезоне отметилась на дне рождения 7-летней миллионерши

Юная миллионерша Настя Радзинская, известная в Сети как Настя Лайк, отметила свое 7-летие. Согласно данным Forbes, малышка входит в тройку самых успешных блогеров YouTube, получая на своих незамысловатых видео около 18 млн долларов в год.

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Отличный заработок позволил ей и ее родителям перебраться из Краснодара в Майами. В настоящий момент девочка дружит со российскими звездами первой величины, в числе ее приятелей: Кристина Орбакайте с дочкой Клавой Земцовой, Игорь Николаев с крошкой Никой, а также Филипп Киркоров с наследниками Аллой-Викторией и Мартином.

Дети известных личностей, когда наведываются во Флориду, обязательно посещают свою богатую подругу. Чаще всего это может делать внучка Аллы Пугачевой, которая живет в США, кроме того, в Майами у дочери Примадонны есть недвижимость.

Естественно, что Клавдия оказалась в числе приглашенных на дне рождения у успешной блогерши. В сопровождении мамы она поспешила к ней на праздник, примерив небесный комбинезон с шорами и джинсовую куртку.

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