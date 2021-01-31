Шикарные дамы в шубах: Кристина Асмус поделилась детским фото с мамой на фоне ресторана

Кристина Асмус разворошила семейный альбом, одну из детских фотографий она решила показать в личном блоге.

Актриса предстала на снимке с мамой Радой Викторовной, обе родственницы оказались облачены в тяжелые натуральные дубленки, которые были в тренде в то время. Любопытно, что сфотографировали их на фоне ресторана, видимо, в какой-то радостный для их семьи момент. Блондинки улыбаются и с удовольствием позируют.

«Простите своих родителей», — подписала снимок звезда «Интернов» и «Текста».

Поклонники Кристины обратили внимание не только на ее слова, но и внешний вид своей любимицы.

«В этих трех словах столько боли и жизни. Как же это непросто — простить родителей. Хочу всей душой…», «Никаких обид нет на родителей, только благодарность», «А зачем прощать? Может проще не обижаться?? Благодаря им ты то, что сегодня есть!», «Моя дубленка в детстве весила больше, чем я. Мама говорила — зато натуральная, не замерзнешь», «У меня такая же дубленка была», — прокомментировали архивное фото артистки пользователи Сети.

Напомним, Кристина Асмус родилась в Калининграде (ныне Королеве) Московской области. У нее также есть три сестры: Екатерина, Ольга, Карина.

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