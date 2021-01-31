Уже не «ворона»: Линда впервые за долгое время появилась на публике, как теперь выглядит певица

В 90-е годы певица Линда стала известна широкой публике по таким хитам, как «Ворона» и «Мало огня». Девушка запомнилась людям не только неординарным вокалом, но и нестандартной внешностью. Жгучая брюнетка с редким на тот момент макияжем смоки айс создавала ареол загадочности, который привлекал внимание. Однако после ссоры с Максимом Фадеевым она пропала с радаров.

Как оказалось, артистка никуда не исчезала, она продолжила работать на сцене, только круг ее зрителей значительно уменьшился. И только небольшая (относительно) группа ее фанатов продолжала следить за звездой «лихих» в ее личном блоге. В какой-то момент она прекратила появляться и там.

И вот, к радости почитателей, Линда вновь предстала на публике, в ее внешности уже трудно разглядеть прежнюю артистку. Вместо черных, как вороново крыло волос, на ее голове оказались светлые локоны, заплетенные в африканские косички.

«Сочно!», «Космос», «Очень красиво», «На Мадонну стала похожа», «Таня Буланова. Вариант – если бы была панком», — прокомментировали смену образа Линды пользователи Сети.

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