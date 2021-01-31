«Вау, что там?»: Анна Курникова запечатлела на камеру общение с годовалой дочкой

Теннисистка в день рождения младшей наследницы опубликовала трогательное видео из Майами. Она учит ее русскому языку.

Анна Курникова является одной из самых известных российских теннисисток. Она давно не участвует в соревнованиях. Девушка посвятила себя семье. Уже больше 20 лет она счастлива с Энрике Иглесиасом. Испанский певец с легкостью покоряет женские сердца. У него миллионы поклонниц по всему миру. Однако именно Анна его покорила на съемках клипа. Они стали одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе.

И хоть свадьбу пара не спешит играть, влюбленные уже обзавелись детьми. В 2017 году Анна родила двойняшек Николаса и Люси. А год назад она стала мамой снова. Теннисистка подарила артисту дочку Мэри. К слову, Энрике был рядом с девушкой в ответственный момент. Он согласился на партнерские роды. Артист не скрывал, что очень счастлив. Теперь у него еще больше поводов, чтобы спешить домой после гастролей.

30 января Курникова сначала показала фото маленькой именинницы. Она нарядила ее в платье в честь первого дня рождения. А позже спортсменка опубликовала видео. Она сняла на камеру, как общается с малышкой на русском языке. Теннисистка сидела на крыльце дома, который находится на побережье в Майами. Кроха находилась рядом с ней и громкими звуками реагировала на слова мамы, а также махала руками.

«Вау, что там? Что там? Много лодок, да?» — спрашивала дочку Анна.

«Девчачий разговор», — написала она в соцсети.

Поклонники восхитились тем, что девушка учит наследницу русскому языку. К слову, ранее Энрике играл с двойняшками под русские песни. Фанаты осыпали комплиментами звездную семью. «Это так мило», «Умничка, русскому учишь», «Сладкая», «Милахи», «Маленькая малышка Энрике и Анны», «Это лучшее видео», — прокомментировали кадр подписчики.

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