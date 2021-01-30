«От прежней певицы только шорты»: Бритни Спирс напугала фанатов несуразным танцем

Американская певица в очередной раз сняла себя на камеру. Ее пост собрал более 1,5 миллиона просмотров. Многие фанаты с трудом узнали звезду.

Бритни Спирс была одной из самых популярных американских певиц в начале 2000-х годов. Она выпускала зажигательные хиты, выходила на сцену в откровенных нарядах и была для многих предметом восхищения. Но потом девушка стала регулярно оказываться в центре скандалов, лечилась от наркозависимости. А после развода с Кевином Федерлайном, став мамой во второй раз, она забросила карьеру. Ярким эпизодом из ее жизни стало то, как певица побрилась налысо в 2007 году.

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Теперь Бритни уже 39 лет. Она находится под опекой своего отца. Из-за наркозависимости уже 12 лет артистка не может принимать никакие решения самостоятельно. Поклонники уже били тревогу, требуя, чтобы их кумир жил свободно без чьей-либо опеки. Они с тревогой наблюдают за девушкой и уверены, что ей нужна помощь. Очередное видео Спирс опубликовала 29 января. Она предстала в топе и мини-шортах. Ее волосы были собраны в небрежный хвост, а глаза подведены черным карандашом.

Певица устроила очень странные танцы. Для той, кто с 15 лет танцевал на публике, ее движения были несуразными. Она то дергала рукой, то кружилась вокруг себя. При этом артистка продемонстрировала фигуру без осиной талии.

Поклонники были в ужасе. Одни не сразу узнали звезду, другие — отметили, что им неловко видеть ее такой. «Кому-нибудь еще неловко или неудобно смотреть это?», «Никто не знает, что с ней происходит», «Какой смысл в этих видео с ее танцами, как будто она проспала несколько дней и только что проснулась? Они пугают меня, потому что, очевидно, Бритни что-то переживает», «Это видео не старое? Бритни жива?», «От прежней певицы только шорты», «Вот это пампушечка», — прокомментировали пост подписчики.

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