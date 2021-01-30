Без грима и укладки: Подольская позировала с подросшими сыновьями в домашней обстановке

Наталья Подольская уже десять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они живут в загородном доме, где обустроили даже детскую площадку для своего сына Артемия. Пятилетний мальчик занимается танцами и обожает супергероев. А в минувшем году у пары родился еще один наследник. Малыш получил имя Иван. Свою беременность артистка сначала скрывала, но поклонники заметили изменения в ее фигуре.

Теперь Подольская учится управляться с двумя детьми. Она не скрывает, что колоссальную поддержку ей оказывает муж. При этом порой супруги прибегают и к помощи нянь. В декабре они даже успевали сниматься в праздничных шоу вместе. А вот после праздников певица сосредоточилась на материнстве. Она редко выходит из дома. Иногда Пресняков водит ее в ресторан, чтобы развеяться. Однако 30 января артистка провела время дома.

В соцсети Наталья поделилась трогательным фото. Она позировала без макияжа в лосинах и футболке оверсайз, держа на руках трехмесячного сына. Мальчик был облачен в серые ползунки с принтом. В кадр попал и подросший Артемий.

«С парнями in da house», — написала звезда.

Поклонники восхитились природной красотой певицы. Многие отметили, что жена Преснякова смелая, так как не боится представать без роскошных нарядов и косметики на лице. Также фанаты заметили, что в звездной семье все светленькие, как папа. «Самое лучшее время с близкими и родными», «Вы уже большие», «Красивые у вас парни, Наташа!», «Тема так вырос», «Наташа, в доме у вас очень уютно», «Такая милая, такая домашняя», «Папка на заработках?! Вкусненького принесет….» — прокомментировали пост подписчики.

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