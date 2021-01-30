«Очень красиво»: невестке Валерии подарили золотой браслет с бриллиантом в честь рождения дочки

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии. Он давно живет самостоятельно и сам себя обеспечивает. С 18 лет юноша стал зарабатывать деньги собственным бизнесом. Вскоре он смог позволить себе снимать офис в «Москва-Сити» и ездить на Maybach, который стоит 10 миллионов рублей. В прошлом году Арсений сыграл свадьбу со своей возлюбленной Лианой. Влюбленные устроили пышный праздник, котором пела Валерия, а среди гостей была даже Яна Рудковская.

Главным подарком на Новый год для певицы стало рождение внучки. Лиана в главную ночь в году родила первенца — дочку Селин. Теперь 22-летний Шульгин учится быть папой. В последние дни влюбленные стараются проводить вечера вместе. Невестка Валерии наряжает наследницу и с умилением наблюдает за тем, как она спит или играет. Не обошлось и без подарков, которые девушка до сих пор получает в честь рождения малышки.

Накануне Лиана похвасталась обновкой. Она распаковала коробку, в которой был розовый концерт с теплыми пожеланиями, а также украшение — золотая цепочка с бриллиантом и гравировкой, где написано имя Селин и дата ее рождения.

«Какая красота! Арсений и Лиана, поздравляем вас с рождением малышки Селин. Желаем вам долгой и счастливой жизни. Посмотрите, какое прекрасное изделие. Это браслет с красивой застежкой, бриллиантиком. Очень красиво, буду носить с удовольствием», — стала хвастаться девушка.

К слову, подарок был от ювелирного магазина. Шульгина не стала хвастаться тем, что ей подарили близкие. Недавно у нее также было день рождения. Торт с живыми цветами стал украшением банкета.

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