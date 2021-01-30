«Вытащили все скелеты»: близких Юлии Началовой осудили за документальный фильм о певице

Зрители пришли в ужас от того, что семья артистки решила раскрыть все тайны девушки

Юлия Началова была певицей и телеведущей. Ее чарующий голос раздавался даже на вокальном конкурсе «Big Apple-95» в Нью-Йорке, где она обошла саму Кристину Агилеру. Однако о жизни и проблемах девушки мало кто знал. Она боролась с подагрой и системной красной волчанкой. А в марте 2019 года артистка попала в больницу. Она скоропостижно скончалась в 38 лет. Тяжело переживали смерть певицы ее родные, а также пресс-секретарь Началовой Анна Исаева.

В этом году ко дню рождения Юлии состоялась премьера документального фильма о жизни девушки. На этот раз вскрылись неожиданные подробности последних дней жизни певицы. Она скрывала от поклонников, что больна. Артистка говорила всем, что отдыхает в Риме, хотя уже была под присмотром врачей. Ей сделали первую операцию.

«Але, Нютик. Я в Инстаграм выкладываю, что свалила в Рим на несколько дней», — говорила Началова.

Певица просила умолчать о ее проблемах и всем говорить, что она резко улетела отдыхать. Также в фильме были раскрыты и подробности ее личной жизни. Экс-солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского обвинили в том, что он довел звезду до болезненной худобы, а также напомнили, что муж-футболист Евгений Алдонин изменял ей. Зрителям поведали и о проблемах артистки из-за квартиры, которую она делила с хоккеистом Александром Фроловым.

Зрители раскритиковали в пух и прах документальную картину. Многие посчитали, что фильм очерняет репутацию артистки. Также фанаты осудили родных девушки и обвинили их в том, что они пиарятся на трагедии.

«Я бы лучше песни ее послушала», «Концерт памяти был бы уместнее» — стали возмущаться поклонники Началовой.

К слову, Ксения Бородина назвала фильм «днищем», а подруга певицы Елена Метлюк изначально была против фильма. она даде высказывала свое недовольство Исаевой, об этом пишет издание «Комсомольская правда».

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