Любимые мужчины: Саша Бортич показала трогательное семейное фото

26-летняя актриса Саша Бортич показала трогательное семейное фото. Она со своими любимыми мужчинами отправилась на прогулку: маленький сыночек спит в коляске, а супруг нежно прикрывает ее от порывов ветра.

Популярная актриса далеко не сразу нашла своего единственного и неповторимого. Встретить того самого мужчину ей посчастливилось три года назад. Саша влюбилась в бизнесмена Евгения Савельева и чувство оказалось взаимным. У пары появился малыш, сообщает Пятый канал.

Она успевает не только сниматься в кино, но и быть отличной женой и доброй мамой. Секрет семейного счастья, по мнению Саши Бортич, прост.

Поклонники соглашаются с любимицей и желают паре долгих лет совместной жизни.

«До чего же хороши… все трое!»; «Желаю вам здоровья, мира и всего самого наилучшего! Вы прекрасные!»; «Видели вчера вас с ребеночком, в жизни вы еще милее, чем на экране! Счастья вам!» — обращаются к любимице подписчики.

Между тем, до сих пор не известно, состоит ли пара в официальном браке. Ходят слухи, что актриса тайно вышла замуж несколько месяцев назад, но подтверждения эта информация пока не находит.

В 2020 году многие актрисы стали мамами. Среди них Елена Подкаминская, Наталья Подольская, Оксана Самойлова и многие другие, пишет ФАН.