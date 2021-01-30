«Это любовь»: Водянова запечатлела, как Арно в джинсах и водолазке нежится с собакой дома

Модель подловила мужа, который нежился с новым членом семьи на диване. Она даже приревновала возлюбленного с шаловливой собачке.

Наталья Водянова живет в Париже много лет. После неудачного брака с британском аристократом Джастином Портманом, она не долго была одна. Девушка встретила предпринимателя, сына одного из богатейших людей страны, Антуана Арно. Мужчина полюбил русскую красавицу и стал вторым отцом для ее детей от прошлых отношений: Лукасу, Неве и Виктору. Более того, модель подарила ему еще двоих наследников: Максима и Романа.

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Вот уже почти 10 лет Наталья живет c французским миллиардером, но лишь минувшей осенью они поженились. Влюбленные расписались в парижской мэрии в присутствии родных. А вот пышное торжество им пришлось перенести на неопределенный срок из-за пандемии. Модель демонстрирует настоящую идиллию с мужем. Этой зимой они завели щенка по кличке Кофе. Новый питомец покорил сердца детей и Арно.

Водянова показала, как ее супруг нежится дома с щенком. Бизнесмен был облачен в джинсы и водолазке. Он лежал в обнимку с собакой, которая ластилась и даже лизнула его в лицо.

«Ох, поцелуй! Какая прелесть! Не целуй его, это моя прерогатива», — шутливо приревновала Арно девушка. «Эти двое! Это любовь», — отметила Наталья. «Считаю счастье», — добавила она хэштег.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие стали интересоваться породой собаки. «Она не породистая. Мама — спрингер спаниель принесла в подоле. Спасибо ей и природе, что есть Кофочка», — пояснила модель. «Как вы похожи с мужем! Никто не говорил?», «Какие красивые оба!», «Какие милые, красивые, интеллигентные люди. Книги, все просто, нет ничего от нашей аляповатой, безвкусной роскоши», «Глаза у Антуана очень добрые, а глаза — зеркало души», «Прекрасная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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