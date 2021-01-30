Бузова объяснила, почему им с Третьяковым не вручили ключи от особняка на «Доме-2»

Телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заявила, что ей и ее бывшему возлюбленному Роману Третьякову должен был достаться особняк, как самой крепкой паре на проекте «Дом-2».

«Мало кто знает, но мы должны были выиграть тот самый дом, который строили. Я подписывала контракт на три месяца. Изначально проект собирались завершить через три месяца и вручить самой крепкой паре ключи от недвижимости. И вот срок подходит к концу, у меня есть молодой человек, а нам объявляют, что проект продлили. Так я лишилась того дома». Ольга Бузова

Как отметила Бузова, Третьякова она тогда искренне любила и, несмотря на расставание, очень благодарна ему за тот жизненный опыт. По словам Бузовой, у Третьякова все хорошо сейчас в жизни.

Напомним, что Роман Третьяков неожиданно покинул шоу «Дом-2». Вскоре за периметром он нашел новую любовь и с Ольгой Бузовой, которая на тот момент была мало кому известной, порвал навсегда. Она очень долго переживала и никак не могла построить новые отношения. Сейчас Роман Третьяков работает с успехом стендап-комиком.

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