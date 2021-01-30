«Ботинки – это рабочие лошадки»: Слуцкая объяснила, почему фигуристки натягивают колготки на коньки

По словам неоднократной призерки Олимпиад, на это есть минимум три причины.

Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в Instagram объяснила, для каких целей фигуристки во время соревнований натягивают колготки на коньки. Она отметила, что это делается вовсе не для красоты, как многие думают.

«Во-первых, это визуально удлиняет ноги. Да, все-таки эстетике здесь место есть. Так что это не миф. Во-вторых, это не позволяет шнуркам болтаться и мешать выполнению элементов. В-третьих, колготки скрывают повреждения на коньках. Ботинки — это рабочие лошадки фигуриста, поэтому за сезон они сильно царапаются и бьются. Чтобы скрыть обшарпанный вид, кто-то их подкрашивает, а кто-то натягивает на них колготки».

Ирина Слуцкая

«Еще они иногда часть костюма, если надо, например, изобразить сапоги», «Что касается Ирины Слуцкой, то когда у нее надеты колготки на коньки, то это очень красиво», «Нереально красивая фигуристка. Спасибо за ликбез», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Слуцкая дважды побеждала на чемпионатах мира. На Олимпиадах она становилась второй и третьей. Первое место, к сожалению, ей так и не покорилось.

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