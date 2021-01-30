Дочь Алсу исполнила песню «Снежинка» в анимационной работе «Енотки» «Союзмультфильма»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в Instagram рассказала о своей очередной творческой победе. Она исполнила песню «Снежинка» в анимационной работе «Енотки» «Союзмультфильма».

«Друзья, хочу поделиться с вами прекрасной новостью. Состоялась премьера первого анимационного музыкального мультсериала от «Союзмультфильма» «Енотки». Я стала исполнительницей песни «Снежинка в самой первой серии». Микелла Абрамова

«Песенка в твоем исполнении — супер, молодец», «Вы — большая молодец. Песня просто супер», «Умничка, вы самая талантливая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Микелла Абрамова почти два года назад попала в скандал на шоу «Голос», где за нее, как выяснилось после расследования, был вброс голосов. Позже девочка стала соведущей программы «Спокойной ночи, малыши!». Наконец, еще через какое-то время звездная мама зарегистрировала ее имя как товарный знак.

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