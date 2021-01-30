«Апартаменты придется продавать»: дочь Юлии Началовой вынуждена покинуть квартиру мамы

Хоккеист Александр Фролов месяц назад неожиданно объявился и заявил о своих правах на недвижимость.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина будет вынуждена в самое ближайшее время покинуть квартиру матери в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера».

Месяц назад бывший возлюбленный Началовой хоккеист Александр Фролов неожиданно объявился и заявил о своих правах на недвижимость. Это подтвердил источник близкий к семье Началовой.

«Теперь апартаменты придется продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жилье. Сейчас семья выезжает из квартиры». Источник близкий к семье Началовой

Напомним, что квартира Началовой когда-то досталась от бывшего мужа футболиста Евгения Алдонина. Позже Началова отписал Фролову, с которым в тот момент жила, половину из четырехкомнатных апартаментов площадью 167 квадратных метров. Он взамен выделил ей деньги на раскрутку альбома и на зарубежный тур. После смерти Началовой Фролов какое-то время ушел в тень, но вот теперь объявился и заявил о своих правах.

Таким образом, родителям артистки придется выставить на продажу ее роскошные апартаменты, чтобы раз и навсегда рассчитаться с любовником-совладельцем и приобрести для внучки более скромное жилье. Апартаменты оцениваются на данный момент в 90 миллионов рублей. Если их удастся продать за такую цену, то половину денег надо будет отдать хоккеисту, сообщает «Комсомольская правда».

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