«Он выглядел потрясающе, следил за собой»: Стоцкая вспомнила работу со стилистом Пугачевой

Актриса и певица Анастасия Стоцкая на похоронах стилиста Аллы Пугачевой 54-летнего Александра Шевчука рассказала о совместной работе с ним.

«Казалось, что он будет жить вечно. Он выглядел потрясающе, следил за собой. Занимался спортом и вел правильный образ жизни. Очень грустно, что так внезапно он ушел из жизни»». Анастасия Стоцкая

По словам Анастасии Стоцкой, они дружили около двадцати лет. «Он вообще первый человек, который профессионально накрасил меня. Мои первые клипы создавались при нем. Мы дружили. На конкурсе «Новая волна» в Юрмале он был со мной. Готовил меня ко всем конкурсным дням. Мы всегда дружили и много общались», — заявила исполнительница.

Напомним, что Александр Шевчук очень неожиданно ушел из жизни в самом расцвете сил. Причем его смерть окутана тайной. По одной из версий, у стилиста был перитонит. По другой, он умер от разрыва внутренних органов. Возможно, что в день смерти он был в своей квартире не один, сообщает «СтарХит».

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