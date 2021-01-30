Девятнадцатилетний Даня Милохин объяснил, почему ему осталось жить четыре года

Как отметил популярный тиктокер, он точно знает, что умрет в 23 года.

Тиктокер Даня Милохин во время интервью в подкасте для YouTube-канала Эльдара Джарахова объяснил, почему ему осталось жить четыре года. Напомним, что сейчас звезде всего 19 лет.

«Я умру в 23 года, уверен. Считаю, что существует перерождение душ, что из одного тела мы сразу переходим в другое. Поэтому, если хайп закончится, если я пойму, что профукал свой успех, я просто уйду из жизни и перезапущу все заново». Даня Милохин

По словам Дани Милохина, когда год назад он перебрался жить в Москву, то был уверен в своем будущем успехе. По его словам, слава и подписчики были лишь делом времени. При этом он заметил, что год назад у него ничего не было, но он не считал себя несчастным человеком. Он просто кайфовал и брал от жизни все.

Напомним, что Даня Милохин – популярный российский тиктокер с огромной армией подписчиков. Он рассказал, что в ближайшее время выйдут его новые песни и клипы, так что поклонникам его творчества скучать будет некогда.

Смотрите также: