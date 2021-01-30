«Он меня стриг, красил и что только не делал»: Архипов о своей дружбе со стилистом Пугачевой

Как отметил бывший участник группы «Челси», Александр Шевчук всегда и во всем его поддерживал.

Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов во время закрытой траурной церемонии на похоронах 54-летнего стилиста певицы Аллы Пугачевой рассказал о знакомстве с ним.

«Не имеет значения, кто организовал похороны. Я Александра знал с самого детства, потому что мой папа директор Татьяны Овсиенко. Я помню его с 1996 года. Они тогда только начинали вместе работать с моим отцом. Мне тогда было 12 лет. Я как-то попал под его руку. Он меня стриг, красил, и что только не делал». Роман Архипов

По словам Архипова, Александр Шевчук отправлял его на мастер-классы по созданию имиджа. «Говорил, что есть краска отличная, но она синего цвета. Он меня в итоге покрасил в синий цвет. Я ходил такой довольный. У меня был такой возраст, когда мне было все интересно экспериментировать. Мне тогда было 19 лет. Последний раз его видел на съемках «Голоса». Я там участвовал, а он был стилистом. Он меня поддерживал. Говорил: «Давай, у тебя все получится», — вспомнил Роман Архипов.

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Напомним, что смерть стилиста Аллы Пугачевой и других звезд отечественной эстрады окутана тайной. По одной версии, он умер от перитонита. По другой, якобы был обнаружен дома с разрывом внутренних органов. Возможно, он был в квартире не один. В этой темной истории разбираются правоохранительные органы, сообщает «СтарХит».

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