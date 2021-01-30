«Любовница» рыжего из «Иванушек» посоветовала Ланскому подать в суд на Долину

По словам Олеси Сазыкиной, во время интервью о Юлии Началовой исполнительница назвала ее первого мужа ничтожеством.

Несостоявшаяся любовница музыканта Андрея Григорьева-Апполонова, которая ранее утверждала, что у них был в молодости бурный роман, продюсер Олеся Сазыкина посоветовала первому мужу покойной певицы Юлии Началовой музыканту Дмитрию Ланскому подать в суд на исполнительницу Ларису Долину.

Дело в том, что во время записи одной из программ на телевидении, которая была посвящена Юлии Началовой, крестная мама ее единственной дочери Веры Алдониной в открытую назвала Ланского ничтожеством. Она заявила, что он издевался над Началовой, и постоянно ей изменял во время их семейной жизни.

«Пусть теперь подает в суд на Ларису Долину, потому что в программе она назвала его ничтожеством прямо в эфире. А еще – на Иру Салтыкову, Ксению Собчак, которые тоже говорили о нем не очень хорошие слова». Олеся Сазыкина

Ранее негативно о Дмитрии Ланском отзывался отец Юлии Началовой. Он утверждал, что музыкант заставлял жену отказываться от еды, чтобы похудеть, сообщает «Собеседник».

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