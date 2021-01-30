Ушла настоящая британская легенда: умер бывший гитарист группы The Animals Хилтон Валентайн

Бывший гитарист популярной группы The Animals Хилтон Валентайн ушел из жизни в возрасте 77 лет. О его смерти широкой общественности сообщила жена. При участии Валентайна The Animals выпустили три студийных альбома. Его имя введено в Зал славы рок-н-ролла.

Как отметили его коллеги по сцене, они оплакивают уход из жизни звезды британской музыки. Он был одним из основателей The Animals. Коллеги звезды добавили, что Валентайн по праву всегда считался гитаристом-новатором. Он оказал огромное влияние на звучание рок-н-ролла на несколько десятилетий вперед.

Добавим, что пока никто не сообщает о причинах смерти звезды. Возможно, родственники обнародуют эту информацию чуть позже.

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Легендарный Хилтон Валентайн родился в Англии в годы Второй мировой войны в 1943 году. Именно он стоял у истоков создания группы The Animals в 1963 году. Заметим, что в музыкальном коллективе он в итоге проработал три года, после чего ушел из музыкальной команды, сообщает портал abkco.com.

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