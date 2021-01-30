«Не успел вернуться»: Вячеслав Малафеев вынужден отправить дочь на лечение

Бывший игрок сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказался в личном микроблоге по поводу болезни старшей дочери Ксении.

Знаменитость признался, что отправил ребенка в реабилитационный центр. Малафеев и сам недавно вернулся из больницы. Напомним, спортсмен заразился коронавирусной инфекцией и перенес болезнь не в самой легкой форме. По возвращении Вячеслав занялся здоровьем дочери. Дело в том, что с приближением весеннего периода у 17-летней Ксении обострилась ее зависимость. Отметим, в марте прошлого года девушку поймали за сбытом запрещенных веществ.

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу», — написал в своем аккаунте Малафеев.

Футболист заявил, что судебный процесс по делу его несовершеннолетнего ребенка еще не завершен. Однако он просто не может не предпринять серьезные меры, чтобы помочь девушке:

«К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни, — подчеркнул бывший вратарь «Зенита».

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